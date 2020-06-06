Это моя война Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 00:05 — REGNUM До войны на Ставрополье проживали 1 950 887 человек. Из более чем 320 тыс. ставропольцев, ушедших на фронт, более 170 тыс. погибли, около 27 тыс. человек вернулись инвалидами. 241 боец был удостоен звания Героя Советского Союза, а с Карачаево-Черкесией, входившей в состав края, — 254 человека. 50 воинов стали полными кавалерами орденов Славы.

На территории Ставропольского края были сформированы десятки военных формирований. Предприятия были переведены на военные рельсы. Напряжённой была работа железнодорожников. В непростых условиях была построена новая железнодорожная ветка Кизляр — Астрахань.

На территории Ставропольского края проходила битва за Кавказ, ставшая одной из самых продолжительных. Пять человек за подвиги на ставропольской земле были удостоены звания Героя Советского Союза.

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