Москва, , 15:17 — REGNUM С 2013 года ситуация с ЕГЭ поменялась в лучшую сторону. Об этом в ходе онлайн-интервью в программе «Дайте сказать» на YouTube-канале Life заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Ситуация с ЕГЭ поменялась в лучшую сторону. В 2013 году были массовые утечки заданий, приезжали школьники из других регионов с высокими баллами, которые приезжали и не могли сдать первую же сессию. Поэтому в 2014 году было принято решение изменить порог минимальных баллов по русскому языку и математике», — сказал Кравцов.

По его словам, объективный экзамен подтолкнул к повышению качества образования.