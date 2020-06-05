Москва, , 15:17 — REGNUM Более половины жителей России (54%) отложили покупку нового автомобиля из-за пандемии коронавируса, приводит данные исследовательский холдинг «Ромир».

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Никак не поменяли свои планы по покупке авто 37% опрошенных. Наоборот, ускорили приобретение автомобиля, 9% автолюбителей.

Из тех, кто хотел купить новый автомобиль, 65% после карантина купят именно, который и собирались. 16% выберут бюджетную комплектацию. Приобретут автомобиль другой марки 11%, другую модель той же марки — 9% опрошенных.

Опрос проведен в апреле-мае 2020 года. Данные 40 тыс. граждан РФ в 220 городах с населением от 10 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, почти треть автовладельцев в России (30%) стали чаще мыть автомобиль в целях дезинфекции.

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