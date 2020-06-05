Москва, , 15:15 — REGNUM Система распознавания лиц, сдающих ЕГЭ, показала свою успешность. Об этом в ходе онлайн-интервью в программе «Дайте сказать» на YouTube-канале Life заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Что касается системы распознавания лиц, то впервые система была внедрена в одном из регионов в 2019 году и показала свою успешность. Были случаи, когда на экзамен шли сдавать другие люди. Это недопустимо», — сказал Кравцов.

По его словам, чтобы сделать процесс выявления более простым, была разработана система распознавания лиц: «В 2020 году система также будет реализована в ряде регионов, чтобы экзамен проходил максимально эффективно».