* запрещённая в России организация

Москва, , 15:23 — REGNUM Исламистская группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признана в России запрещённой террористической организацией. Такое решение вынес Верховный суд РФ, сообщает 5 июня пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов обратился в Верховный суд с иском о признании указанной организации террористической и запрете её деятельности на территории страны. В ведомстве полагают, что деятельность этой организации, включая пропагандистскую работу, угрожает национальным интересам России, социальной и политической стабильности, жизни и здоровью граждан.

Исковые требования суд удовлетворил в полном объёме. Организация стала 32-й по счёту, признанной террористической в РФ.

«Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была создана в 2017 году в Сирии как коалиция группировок, возглавляемая боевиками «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По оценкам, в новую группировку вошли около 20 тыс. боевиков, которые контролировали большую часть сирийской провинции Идлиб.