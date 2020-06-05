Москва,
5 июня 2020, 15:15 — REGNUM
Усиление статей Конституции, которые касаются охраны окружающей среды, будет свидетельствовать о том, что внимание к этой тематике повышается, и если базовые принципы будут зафиксированы в Конституции четко и жестко, то и другие российские законы, касающиеся экологии, будут работать более эффективно, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 5 июня, глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов.
«Почему так важны поправки в Конституцию в части экологии? Конституция — это базовый закон страны, в котором зафиксированы основные принципы нашей жизни, права и обязанности. Усиление тех статей, которые касаются охраны окружающей среды, будет свидетельствовать о том, что внимание к этой тематике с точки зрения защиты наших прав повышается.
Конечно, у нас есть много законов и подзаконных актов на эту тему. Но пока базовые принципы не будут зафиксированы как можно более четко и как можно более жестко, никакой закон не будет эффективным настолько, насколько должен быть.
К примеру, этими поправками предлагается прямо прописать ответственность правительства Российской Федерации за меры, связанные с обеспечением экологической безопасности. Следовательно, основной закон теперь будет говорить, что правительство напрямую отвечает за экологическую безопасность. И значит, мы сможем к этому апеллировать к правительству случае появления проблем или нарушений наших прав. Появляется четкая фиксация нашего конституционного права, и фиксация не декларативного характера, а с прямым назначением ответственного», — отметил Рашид Исмаилов.