Кяхта, Бурятия, , 15:14 — REGNUM Многопрофильный мобильный госпиталь Минобороны на 100 коек отправился из Бурятии в Забайкальский край. Об этом сообщает портал «Байкал-Daily» со ссылкой на сообщение Восточного военного округа.

В составе колонны из города Кяхта выехали более тридцати единиц спецтехники и 133 военнослужащих. Им предстоит преодолеть более 700 км. По словам заместителя командующего общевойсковой армии Восточного военного округа Руслана Абдулхаджиева, госпиталь имеет самое современное медицинское оборудование.

«Личный состав профессионально подготовлен. Многие военнослужащие имеют боевой опыт. В целом, могу сказать, госпиталь готов к выполнению задач по предназначению», — передаёт портал его слова.

Как сообщало ИА REGNUM, к настоящему времени количество выявленных носителей коронавируса в Забайкальском крае достигло 1398. 750 человека выписаны из медучреждений. В регионе также зарегистрировано 26 летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

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