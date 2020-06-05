Ивангород, Ленинградская область, , 15:15 — REGNUM На Соборной горке в Ивангороде (Ленинградская область) археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) обнаружили остатки двух православных храмов — Знаменской и Никольской церквей, построенных в XVIII—XIX веках и полностью утраченных в середине ХХ века. Об этом 5 июня сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ИИМК РАН.

В Ивангороде археологи нашли остатки храмов XVIII-XIX веков Фото: пресс-служба ИИМК РАН.

Таким образом экспедиции удалось достичь своей изначальной цели — найти утраченные в середине XX века храмы. Их остатки были скрыты под слоем асфальта, положенного в 50−60 года прошлого века. Теперь находки будут включены в готовящийся в Ивангороде новый проект благоустройства, который позволит увидеть очертания храмов и представить, какими они были.

Как отметила руководитель раскопок Ксения Хребтикова, каменное здание церкви во имя иконы Божией Матери «Знамение» было возведено в 1786—1796 годах на месте деревянного храма 1750 года, снесенного из-за ветхости. Знаменская церковь была построена на возвышенности на пути из Санкт-Петербурга в Ревель (современный Таллин) и была видна издалека.

Каменная Никольская церковь относится к 1854 году. Она строилась как зимняя отапливаемая, ввиду того, что Знаменская церковь являлась летней постройкой и до 1895 года печей не имела. Ранее на этом месте находилась деревянная полковая церковь во имя Рождества Христова, построенная в 1733 году для военных, расквартированных в Нарве.

«В ходе раскопок нашей экспедиции удалось обнаружить каменный фундамент толщиной около двух метров, уходящий глубоко внутрь. На данный момент найдены фундаменты обеих церквей, а также фрагмент юго-восточной стены, зафиксированы два угла и фрагмент крыльца Знаменской церкви», — отметила Хребтикова.

В настоящее время экспедиция продолжает работу. После завершения всех исследований будет составлен подробный план, который отразит находки и позволит представить, какими были разрушенные церкви.

«Данные этого плана будут учтены при реализации проекта благоустройства Ивангорода», — подчеркнули в пресс-службе ИИМК РАН.

Добавим, Ивангород — город в Ленинградской области на восточном берегу реки Нарвы, примерно в 160 км к западу от Санкт-Петербурга и 230 км от Таллина. Историю он ведет с приграничной крепости, основанной в 1492 году по указанию великого князя Московского Ивана III напротив немецкой крепости Нарва (Ругодив).