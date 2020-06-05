Москва, , 15:24 — REGNUM Вузы не должны увольнять преподавателей в случае, если те не смогли должным образом справиться с работой в информационных системах в период дистанционного обучения. Об этом 5 июня заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков во время прямой линии в режиме онлайн, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Ещё раз хочу обратить внимание, и мы ориентируем на это университеты. Не может быть увольнения никакого от того, справился преподаватель или нет. Все испытывали сложности с использованием цифровых сервисов. Я могу это сказать и по министерству. Мы в такой реальности ещё не жили. Наша задача — запустить краткосрочные курсы, чтобы дать преподавателям пройти такое обучение», — сказал Фальков.

По словам министра, никаких оснований сокращать сотрудников у вузов на данный момент нет. Причём в случае, если преподаватель посчитает своё увольнение или сокращение не справедливым, он вправе обратиться в министерство, а Минобрнауки в свою очередь изучит ситуацию.

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