Абуджа, , 15:12 — REGNUM По меньшей мере 812 медицинских работников в Нигерии заразились коронавирусом. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на доклад Нигерийского центра по контролю и профилактики заболеваний (NCDC).

Комментируя доклад, исполнительный директор NСDС Чикве Ихеквеазу заявил, что 29 из зараженных медицинских работников — сотрудники центра. К настоящему времени в Нигерии подтвердили 11 516 случаев заражения коронавирусом, 323 из которых — с летальным исходом.

В апреле этого года в Медицинской ассоциации Нигерии заявили, что заражение медиков связано с отсутствием адекватной защиты. Профсоюзы работников здравоохранения в некоторых штатах Нигерии пригрозили забастовкой из-за отсутствия адекватного защитного снаряжения.

Однако Ихеквеазу заявил, что центр распределил 40 000 единиц средств индивидуальной защиты (СИЗ) среди медицинских работников.

Между тем, правительство Нигерии отменило свою предыдущую директиву, которая запрещала частным клиникам лечить пациентов с COVID-19. Руководство частных клиник призвали зарегистрироваться в соответствующих государственных органах и обеспечить надлежащую подготовку персонала, чтобы работать с больными COVID-19.

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