Сочи, Краснодарский край, , 15:06 — REGNUM Приговор по уголовному делу в отношении владельца незаконной гостиницы в Сочи, где в 2018 году при пожаре погибли семь человек, вынес суд 5 июня, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Как установлено судом и следствием, ранее мужчина незаконно возвёл двух‑ и трёхэтажные постройки на земельном участке в Адлерском районе. Постройки не были оборудованы противопожарной защитой, здания не были введены в эксплуатацию, а к электроснабжению подключены нелегально. С мая по июль 2018 года осуждённый использовал данные постройки в качестве гостиницы. На момент трагедии в июле 2018 года в строениях проживали семь человек в возрасте от 22 до 52 лет. Утром 30 июля в кафе-шашлычной произошло возгорание электропроводника, из-за допущенных нарушений при строительстве пламя распространилось на расположенное рядом трехэтажное строение. При пожаре в кафе погибли четыре человека, в соседнем строении погибли семь постояльцев гостиницы — приезжие из Республики Северная Осетия-Алания, Архангельской, Ростовской, Кемеровской и Липецкой областей в возрасте от 21 до 52 лет.

Решением суда 54-летний мужчина признан виновным по ч.3 ст.238 УК РФ — «Оказание услуг ненадлежащего качества, повлекшей гибель людей». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года с отбыванием в колонии общего режима.