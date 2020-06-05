Оренбург, , 15:05 — REGNUM В Оренбургской области COVID-центрах лечение получают 410 пациентов, сообщает региональный оперштаб по предотвращению распространения коронавируса.

Состояние 24 человек оценивается медиками как тяжелое, десять пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Кислородную поддержку получают 87 пациентов. В состоянии средней тяжести 202 пациента, остальные — в удовлетворительном.

На сегодняшний день (с начала пандемии) в регионе выявлено 2 204 носителя SARS-CoV-2. Восемь пациентов скончались. Выздоровели 1 587 пациентов.

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