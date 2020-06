Новато, США, , 15:00 — REGNUM В спортивном симуляторе NBA 2K20 появились футболки в поддержку движения Black Lives Matter. Об этом 4 июня сообщило издание Kotaku.

Теперь во внутриигровом магазине геймеры могут бесплатно получить три футболки. На одной из них написано Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»), на второй — I Can't Breathe («Я не могу дышать»), а на третьей — Say Their Names («Назови их имена»).

Напомним, NBA 2K20 — это спортивный симулятор, позволяющий принять участие в матчах Национальной баскетбольной ассоциации. Его релиз состоялся в сентябре 2019 года.

