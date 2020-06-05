Вашингтон, , 15:02 — REGNUM Три гражданина КНР приговорены к тюремному заключению на срок от 9 до 12 месяцев за проведение незаконной съемки военных объектов военно-морской базы США в Ки-Уэсте (штат Флорида). Об этом 5 июня сообщается в заявлении офиса прокурора южного округа Флориды.

Отмечается, что два китайских гражданина — 27-летний Ляо Люйю и 25-летний Чжан Цзелунь — были приговорены к 12 месяцам тюремного заключения, а 24-летний Ван Юйхао — к 9 месяцам заключения за незаконное проникновение на территорию базы 26 декабря прошлого года и незаконную фотосъемку вокруг и на ее территории.

Кроме этого, уточняется, что все подсудимые признали свою вину.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министерство финансов США за 60 дней выработает меры по защите американских инвесторов, работающих с Китаем.