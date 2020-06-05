Киев, , 15:00 — REGNUM У здания Киевской городской администрации собрались вкладчики банка «Аркада», которые требуют возобновить строительство нескольких жилых комплексов, заявил депутат Верховной рады Украины Антон Поляков 5 июня на своём telegram-канале.

«Как и обманутых вкладчиков «Укрбуда», президент и правительство их не слышат, вынуждая защищать свои права, выходя на митинги», — написал парламентарий.

Из-за акции протеста движение в центре Киева затруднено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее люди выходили на акцию протеста 29 мая 2020 года. Более 13 тыс. семей остались без жилья, оплатив строительство жилищных комплексов «Эврика», «Патриотика» и «Патриотика на озерах» в Киеве.

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