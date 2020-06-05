Ярославль, 5 июня 2020, 14:56 — REGNUM С требованием привлечь уголовной ответственности статьям 148 и 282 УК РФ руководителей мультимедийного музея «Новой хронологии», расположенного в Ярославле, в прокуратуру Ярославской области обратился атаман Ярославского отдельного казачьего общества Илья Семёнов. В распоряжении ИА REGNUM имеется текст заявления.
По мнению представителя казачества, в публичных действиях руководителей музея «Новой хронологии» присутствует явное неуважение к обществу, они оскорбляют религиозные чувства верующих, что нарушает право на свободу вероисповедания.
Поводом к заявлению послужили вольные трактовки мировой и российской истории, представленные в музее, которые, как полагает Илья Семёнов, «направлены на возбуждение вражды, а также на унижение достоинства человека па признакам национальности, происхождения и отношения к религии».
Напомним, экспозиции музея «Новой хронологии» основаны на антинаучной теории российских математиков Фоменко и Носовского, которая радикально пересматривает всемирную историю.
В частности, Илья Семёнов приводит примеры искажённых утверждений о происхождении Канона книг Священного Писания.
Казачий атаман отмечает, что экспозиции музея затрагивают основные, знаковые периоды русской истории, ниспровергая ключевые фигуры, эпизоды и оценки, на которых формируется российское исторической самосознание и национальная самоидентификация российского народа, подрывают христианские корни российской культуры.
Автор отмечает, что деятельность «музея» провоцирует процесс искажения исторической памяти у молодого поколения, особенно у учащихся. При этом подача информации «намеренно делается с использованием современных интерактивных и мультимедийных технологий».
Музей «Новой хронологии» открылся в Ярославле в декабре 2019 года. Его экспозиции вызвали достаточно бурную реакцию и обсуждение в обществе, однако правовой оценки столь вольной трактовке мировой и российской истории ещё дано не было.