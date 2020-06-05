Редвуд-Сити, США, , 14:55 — REGNUM Из-за выхода нового обновления для The Sims 4 в игре появилась необычная ошибка. Об этом 4 июня сообщило издание Kotaku.

Теперь туалеты игровых персонажей загораются ярким пламенем, когда ими пытаются воспользоваться. Разработчики пока не дали никаких комментариев относительно необычной ошибки.

Напомним, The Sims 4 — это популярная компьютерная игра в жанре «симулятора жизни». Её релиз состоялся в 2014 году.

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