Махачкала, , 15:11 — REGNUM Жители Дагестана уверены, что строительство в республике трех медицинских центров и развертывание полевых госпиталей поможет переломить серьезную ситуацию с коронавирусом в регионе. Об этом в своем письме, направленном в адрес Министерства обороны РФ, заявил зампред Совета Федерации Ильяс Умаханов.

Напомним, в настоящее время по поручению президента России Владимира Путина в Дагестане специалистами военно-строительного комплекса Минобороны ведется строительство трех новых медцентров на 200 пациентов. Они возводятся в Каспийске, Дербенте и Хасавюртовском районе. Кроме того, в городе Буйнакске и Ботлихском районе военные развернули многопрофильные полевые госпитали.

«Дагестанцы по достоинству оценили осуществленное в кратчайшие сроки развертывание многопрофильных полевых госпиталей. Люди верят в то, что военные медики, обладающие передовыми методиками и современным оборудованием, помогут кардинально переломить ситуацию и побороть захлестнувшую регион эпидемию», — сказано в письме Умаханова.

Парламентарий от имени представляющих Дагестан членов Совета Федерации и депутатов Госдумы поблагодарил военных строителей за проделываемую работу.

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