Канберра, , 14:52 — REGNUM Верховный суд австралийского штата Новый Южный Уэльс запретил проводить 6 июня в Сиднее акции движения «Жизнь черных имеет значение» (Black Lives Matter) из-за коронавируса. Об этом передает телеканал 9 News.

По словам главы полиции штата, претензии властей к организаторам марша состоят в нарушении санитарных норм, которые были приняты в рамках борьбы с коронавирусом.

Предыдущие акции начинались с заявки на 50 человек, однако по факту число участников увеличивалось до 10 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты, переросшие в погромы, грабежи и разбой, охватили США в связи с убийством темнокожего. Во время задержания за незначительную провинность Джорджа Флойда задушил полицейский. Подробную оценку произошедшему даст расследование.

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