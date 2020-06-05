Москва, , 14:55 — REGNUM В Министерстве образования и науки России работают над тем, чтобы организовать учебную работу в режиме ограничений, но без полного перехода на дистанционное образование. Об этом 5 июня заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков во время прямой линии в режиме онлайн, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В первую очередь нам надо будет за лето хорошо подготовиться к новому учебному году. Задаться вопросом, а можно ли организовать работу наших вузов в тех же условиях, в которых мы оказались, по-другому? Не в том формате, который был до распространения коронавируса, но уходить на дистанционное обучение не всем студентам», — сказал Фальков.

Для этих целей уже создана рабочая группа, которая будет пересматривать стандарты. Чтобы в условиях коронавируса сохранить здоровье студентов и преподавателей, но при этом организовать учебный процесс.

«Этот первая, самая основная задача. Нужно адаптироваться, а не закрываться», — отметил министр.

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