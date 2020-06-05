Москва, , 14:51 — REGNUM Первое в российской истории закрепление в Конституции принципа ответственного отношения к животным нужно не только самим животным, но и людям, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 5 июня, ответственный секретарь Московского общества защиты животных Ольга Милюгина.

«Наша организация активно способствовала внесению этой поправки в Конституцию. Мы готовили соответствующую законодательную инициативу. Считаю, что за последние 30 лет наша страна прошла достаточно большой путь в этом вопросе, и закрепление ответственного отношения к животным в основном законе в некотором смысле подытоживает этот путь.

Кроме того, первое в российской истории упоминание животных в Конституции позволит необходимым образом скорректировать и некоторые другие действующие в нашей стране законодательные акты.

Наконец, важно понимать, что защита животных и ответственное, гуманное отношение к ним нужны не только самим животным — они нужны и людям. Без гуманности не бывает гуманизма. Способствуя гуманному отношению к животным, мы способствуем и общему росту гуманизма в нашем обществе«, — отметила Ольга Милюгина.