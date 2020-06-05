Анкара, , 14:49 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» двух членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации в стране. Об этом 5 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Столкновения вспыхнули в провинции Мардин, расположенной на юго-востоке государства.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве эвфемизма, за которым скрывается убийство противника.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.