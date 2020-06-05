Курган, , 14:47 — REGNUM В Курганской области с 5 июня возобновили работу торговые центры и отменены цифровые пропуска на улицу. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Продавцы торговых центров должны работать в перчатках и масках, на входе располагаются санитайзеры, покупатели обязаны соблюдать санитарное расстояние между собой в 1,5 метра.

Кроме того, открылись парикмахерские, спа-салоны, спортивные клубы. Однако массовые мероприятия продолжают оставаться под запретом. Закрыты предприятия общепита и кинотеатры.

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