Сеул, , 15:14 — REGNUM Около половины людей в Южной Корее, заразившихся вирусомMERS (Ближневосточный респираторный синдром), даже после года лечения страдают депрессией и посттравматическим стрессовым расстройством. К такому выводу пришла исследовательская группа из ряда медицинских учреждений Южной Кореи.

Согласно результатам исследования, проведенного представителями Сеульской национальной университетской больницы, Национального медицинского центра, Сеульского медицинского центра, Университетской больницы Танкук и Национальной университетской больницы Чхуннам, 63 из 148 пациентов, переживших эпидемию MERS, страдают психическими расстройствами.

Известно, что 42,9% из них страдали посттравматическим стрессовым расстройством, 27% — депрессией. Кроме того, 22,2% пациентов посещали мысли о самоубийстве, а 28% — страдали от бессонницы.

Эксперты отмечают, что основными причинами, по которым люди страдают психическими расстройствами, являются социальная стигматизация и стресс в период заражения. В связи с этим исследователи отмечают, что аналогичная ситуация может наблюдаться в настоящее время, в период пандемии коронавируса.

Результаты данного исследования опубликованы в международном журнале BMC Public Health.