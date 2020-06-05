Москва, , 14:43 — REGNUM Роль России на Ближнем Востоке будет расти. По сути можно уже констатировать, что позиции бывшего СССР в этом регионе не просто восстановлены, но и усилены, если сравнивать баланс сил в начале 80-х годов XX века, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя заявление Госдепа США.

«И речь здесь не идет о венном присутствии российских войск в Сирии. Важно отметить растущий рынок сбыта высокоточного российского оружия для стран региона.

Немаловажен факт и в том, что Россия придерживается правил честной конкуренции во внешнеэкономической деятельности в регионе.

Уже очевидно, что ряд богатых и одновременно находящихся в руинах стран Ближнего Востока не получится сделать очередными вассалами Вашингтона, грабительская политика в их адрес уже буксует и идет на спад.

Мир уже изменился, набирает силу его многополярность. Это очень раздражает Вашингтон.

Другие же страны уже проявляют осторожные инициативы в части многовекторного сотрудничества, либо продолжают хранить молчание. Но негатив в адрес Москвы уже никто давно не высказывает», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет «деструктивную роль» и поэтому должна «убираться с Ближнего Востока».

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