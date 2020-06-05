Москва, , 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии. Он написал об этом 5 июня на своей странице в Facebook.

«Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей», — написал Норкин.

Телеведущий назвал дату и примерное время прощания с Юлией Норкиной. Траурная церемония состоится 6 июня на Новодеревенском кладбище в Пушкино в 13:30 мск.

Юлии Норкиной было 52 года. Она работала на «Радио 101» и радио «Комсомольская правда».