Москва, 5 июня 2020, 14:40 — REGNUM В администрации президента РФ видели информацию о посягательствах предполагаемого преступника, который был застрелен сотрудниками СОБРа при штурме квартиры в Екатеринбурге, на представителей органов правопорядка. Об этом 5 июня сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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При этом официальный представитель Кремля отметил, что это не вопрос главы государства и его администрации, разбираться в деле должны правоохранительные органы.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге в ночь на 1 июня силовики застрелили мужчину во время штурма квартиры. Известно, что он якобы совершил акт разбоя в строительном магазине: угрожая ножом, он украл несколько рулонов обоев. Позже он брызнул газом в лицо полицейскому, а в ходе штурма квартиры подразделением СОБР оказал сопротивление и получил огнестрельное ранение, после чего скончался.
По факту применения насилия в отношении представителя власти было возбуждено уголовное дело. При этом следственные органы установили, что сотрудники СОБР применили оружие при задержании в ответ на агрессивное поведение нападавшего.