Нур-Султан, , 14:38 — REGNUM В казахстанском городе Туркестане планируют открыть Международный университет туризма и спорта. Об этом 5 июня заявила министр культуры и спорта республики Актоты Раимкулова на отчетной встрече.

По её словам, высшее учебное заведение должно стать одним из передовых вузов среди стран Туркестана. Министр отметила, что в стенах университета планируется готовить специалистов по направлениям ремесленничества и реставрации.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня заместитель министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев заявил, что в рамках проекта горнолыжного курорта «Кок-Жайляу» в Алма-Ате планируется вернуть все земли государству.

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