Оренбург, , 14:38 — REGNUM В Оренбурге 5 июня Ленинский районный суд города избрал меру пресечения в отношении бывшего заместителя главы муниципального бюджетного учреждения «Управление капитального строительства». Экс-чиновник заключен под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судебной инстанции.

Адвокат просил о домашнем аресте для своего подзащитного. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия. Бывший чиновник будет находится в СИЗО до 2 августа. Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, бывший заместитель руководителя УКС задержан за коррупционные преступления. Четыре уголовных дела возбудило СУ СКР по региону, одно — полиция.

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