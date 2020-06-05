Киев, 5 июня 2020, 14:38 — REGNUM Пара украинских туристов, скончавшихся в одном из отелей острова Бали, могла отравиться метанолом, заявил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, сообщило 5 июня информационное агентство «Укринформ».
Чиновник отметил, что тела погибших возвратят на Украину ориентировочно до конца июня 2020 года.
Напомним, ранее в МИД Украины обратилась женщина, родителей которой нашли мёртвыми в гостиничном номере на Бали.
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