Магнитогорск, Челябинская область, , 14:35 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области СКР ведёт проверку по факту якобы применения насилия против сотрудника полиции. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошёл 4 июня. По данным СКР, гражданин оказал сопротивление при проверке документов. Момент применения насилия был записан на видео одним из прохожих.

Как сообщало ИА REGNUM, данный гражданин был обнаружен в магазине без маски. Теперь ему грозит арест за неповиновение сотруднику полиции и штраф за нарушение указа губернатора об обязательном масочном режиме.

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