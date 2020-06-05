Стокгольм, , 14:37 — REGNUM В ходе общения с журналистами во время пресс-коференции, состоявшейся 4 июня, премьер-министра Швеции Стефану Лёвена попросили прокомментировать, как относится к прошедшим акциям протеста в Стокгольме, организованным участниками движения «Жизни черных важных важны» (Black Lives Matter). Политик заявил, что относится с пониманием к требованиям протестующих, однако не разделяет время и способ проведения подобных акций в период продолжающейся пандемии коронавируса. Об этом 4 июня сообщила шведская газета Fria Tider.

Вечером 3 июня в центре Стокгольма состоялась акция протеста. Участники мероприятия выражали поддержку не прекращающимся уже неделю акциям протеста в США, вызванными смертью афроамериканца Джорджа Флойда в результате «механической асфиксии» во время его задержания американскими полицейскими. Впоследствии также выяснилось, что в крови умершего содержались наркотические вещества. Акции против полицейского насилия в США сразу же переросли в массовые беспорядки, грабежи и поджоги.

Кейс Стокгольма не стал исключением, — в столичных полицейских летели камни, бутылки и кирпичи. Зачинщики даже попытались прорваться к Королевскому дворцу, символу шведских монархов, расположенному в самом сердце столицы Швеции, после чего в происходящее были вынуждены вмешаться силы королевской гвардии. Гвардейцы совместно с полицейскими оттеснили протестующих, после чего начался разгон демонстрантов.

В ходе пресс-конференции Стефану Лёвену, как главе правительства, пришлось комментировать произошедшие массовые беспорядки и насилие протестующих по отношению к силам правопорядка. В своем заявлении премьер-министр был сдержанным и не стал накалять обстановку.

«Я очень хорошо понимаю, что люди хотят выразить, эмм, потому что, эмм, в этом было много эмоций, и они очень понятны. Эмм, в то же время мы переживаем пандемию, унесшую жизни более 4 000 человек. Я думаю, что у всех нас есть обязанность подумать, правильное ли это решение устраивать это. Если, как было вчера, вас собралось куда больше 50 человек, взяли ли вы на себя ответственность по недопущению распространения болезни? Берете ли вы ответственность за тех людей, которые находятся рядом с вами, или за систему здравоохранения, которая сейчас очень тяжело обременена?» — заявил Лёвен.