Москва, , 14:45 — REGNUM Коронавирус является не наказанием за грехи, а милостью. Об этом 5 июня сообщил иеромонах РПЦ Дмитрий Першин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, существует две интерпретации появления коронавируса. Согласно первой, это является карой человечеству за грехи. Однако Першин придерживается иной точки зрения.

«Это милость Божия. Что значит милость — призыв Бога к нам стать лучше, чем мы есть сейчас. Миллионы людей заточили себя в добровольную тюрьму, чтобы не заболели другие люди. Это не джунгли, где каждый сам за себя», — сказал иеромонах.

По его словам, коронавирус меняет сознание общества. Врачи начинают приобретать заслуженное уважение, а состоятельные люди понимают, что они настолько же уязвимы, как и простые граждане.

«Мы видим, как меняется сознание чиновников и олигархов, которые раньше видели себя на первых позициях, а сейчас они такие же, как и остальные. Врач оказывается самым важным человеком на планете Земля. Оказывается, вот та самая скрепа, на которой стоит государство — это милосердие, жертвенная любовь. Это тяжелое время, но не появилось ни одного конфликта. Господь спускает нам эти скорби, чтобы мы очеловечились, стали другими», — заявил Першин.

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