Пермь, , 14:27 — REGNUM В Пермском крае принято решение о снятии карантина с тех, кто приезжает в регион из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, сообщает краевой оперштаб по борьбе с COVID-19 .

Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев отметил, что за две при обследовании авиапассажиров, прибывших в пермский аэропорт, не выявлено носителей SARS-CoV-2.

По данным Управления Роспотребнадзора по Прикамью, с 24 апреля по 15 мая ведомство выдало свыше 7 тысяч постановлений о двухнедельном карантине, в том числе 47 — в отношении приезжих. С 15 по 31 мая среди 1 090 авиапассажиров, прибывших в Пермь, не выявили ни одного зараженного коронавирусом. «Это позволяет нам снять обязательный двухнедельный карантин для приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга», — сказал Костарев.

В аэропорту и на железнодорожных вокзалах сохранится термоконтроль пассажиров.