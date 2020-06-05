Москва, , 14:23 — REGNUM На исходе зимы в социальных сетях и позже в мировых СМИ стали расти волны ненависти в адрес Билла Гейтса. Виной тому его выступление почти пять лет назад с темой угрозы пандемии для человечества, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Конечно, истинное лицо миллиардера мы рано или поздно увидим. Дыма без огня точно не бывает.

Человек, обладающий многомиллиардным состоянием, инвестирует в различные быстрорастущие сегменты экономки, его высказывания о перенаселённости планеты миллионы людей истолковывают крайне негативно.

С точки зрения взаимодействия с аудиториями в условиях репутационного кризиса господин Гейтс дал правильный и очень емкий ответ своим хейтерам.

Но проблема состоит в том, что к филантропам такого масштаба как Гейтс нет как раз доверия в густонаселённых странах миры.

Кризис репутации Гейтса с высокой вероятность будет только расти, а Microsoft может столкнуться с непредсказуемыми пробелами в операционной деятельности в Китае, Индии, Индонезии, Нигерии и Бразилии», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории по желанию массово чипировать человечество слишком глупы, чтобы их опровергать.

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