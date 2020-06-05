Пермь, , 14:15 — REGNUM В Пермском крае принято решение о продлении режима безопасного поведения граждан до 15 июня. Изменения, внесенные в губернаторский указ, вступают в силу 5 июня, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Глава Управления Роспотребнадзора по региону Виталий Костарев отметил, что прирост случаев заражения остается высоким. «С 29 мая по 6 июня показатель распространения вируса выше единицы, а доля свободных койко-мест в медучреждениях — меньше 50%. Эти два показателя не дают нам возможность перейти на следующий этап изменения режима самоизоляции в регионе», — сказал он.

Напомним, в Пермском крае выявлено 2 011 случаев заражения коронавирусом. На 100 тыс. населения региона приходится 100,4 носителей коронавируса. Скончались 66 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели 1 173 пациента.