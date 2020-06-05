Москва, , 14:26 — REGNUM В Русской православной церкви узнают об отрицании угрозы коронавируса тем или иным священнослужителем в большей степени от самих прихожан, которые рассказывают об этом в социальных сетях. Об этом 5 июня сообщил иеромонах РПЦ Дмитрий Першин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отвечая на вопрос модератора, как РПЦ отслеживает деятельность священнослужителей, которые в удаленных местах могут отрицать угрозу распространения коронавируса и призывать прихожан не следовать мерам самоизоляции, иеромонах сказал, что «в церкви нет своей тайной полиции».

«Удаётся узнать за счёт того, что прихожане делятся о сказанном в соцсетях», — сказал Першин.

Иеромонах отметил, что в отношении настоятелей храмов и священников, которые призывают не следовать ограничительным мерам и самоизоляции, РПЦ вводит санкции, так как они подвергают угрозе жизни других людей.

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