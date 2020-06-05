Бухарест, , 14:15 — REGNUM За последние сутки в Румынии было выявлено 196 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 20 103. Об этом 5 июня сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтверждено 20 103 случая заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за это же время в стране 9 пациентов умерли от COVID-19 и теперь суммарное количество летальных исходов стало составлять 1 308.

При этом указывается, что общее число вылечившихся от COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет свыше 14,1 тысячи.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бельгии выросло на 140 и достигло 58907.