Йошкар-Ола, , 14:13 — REGNUM В настоящее время в Марий Эл развернуто 680 коек для лечения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Граждан лечат восемь медицинских учреждений, сообщает пресс-служба правительства республики.

По словам главы минздрава региона Марины Паньковой, несмотря на стабилизацию ситуации по коронавирусу, наполняемость коек пока не снижается. Теперь инфекционные койки в количестве 20 будут развернуты в Волжской центральной городской больнице. Ещё по 10 коек готовят в Мари-Турекской, Звениговской районных больницах, а также в Моркинском районе.

Число коек будет увеличено до 720.

Панькова напомнила, что Марий Эл стала одним из первых регионов, где была организована реабилитация пациентов после COVID-19 по профилю «пульмонология» на базе Медсанчасти ММЗ. Сейчас здесь проходят реабилитацию 33 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по состоянию на 5 июня выявлено 42 новых носителя коронавирусной инфекции. Всего в республике подтверждено 1975 случаев заражения коронавирусом. Полностью выздоровели в республике 1633 человека, таким образом от общего числа носителей коронавируса выздоровели более 82,6%.

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