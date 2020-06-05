Самара, 5 июня 2020, 14:25 — REGNUM Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прибыл в Тольятти, чтобы досконально разобраться с ситуацией по распространению коронавируса в этом городе. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.
По сообщению пресс-службы ведомства, из Тольятти глава региона проводит заседание областного оперативного штаба.
Отмечается, что Дмитрий Азаров разберется в сложившейся ситуации и примет соответствующие решения, чтобы не допустить дальнейшее распространение инфекции и дополнительно поддержать медицинские учреждения города.
Отмечается, что в Тольятти зафиксирован уровень заболеваемости, превышающий среднеобластной.
Губернатор Самарской области подчеркнул, что в больницы Тольятти поступают не только пациенты из этого города, но из Ставропольского, Шигонского и Сызранского районов. Именно поэтому одной из главных задач является перераспределение потоков больных таким образом, чтобы ни один пациент не остался без медпомощи.
Ранее сообщалось о том, что на этой неделе Дмитрий Азаров выезжал в Сызрань, где на тот момент была неблагополучная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Уровень заболеваемости там более чем в два раза превышал средний по региону.
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