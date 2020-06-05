5 июня 2020 | Время чтения 2 мин

Автосалоны возвращаются к привычной работе. Однако коронавирус и меры по борьбе с ним внесли свои коррективы. Предприниматель, эксперт по инвестициям Ян Марчинский советует подумать, прежде чем отдавать последние кровные за автомобиль, и обратить внимание на то, что будет с ценами.

Ян Марчинский, , 15:31 — REGNUM Большинство людей использует автомобиль для личных нужд, таким образом, автомобиль является пассивом. Он ест деньги владельца постоянно и достаточно быстро: падает в цене, налоги, штрафы, обслуживание. Автомобиль не является инвестицией, за исключением коллекционных авто. Учитывая, что сейчас мы в самом начале глубочайшего экономического кризиса, то покупка авто для себя, мягко говоря, не самое лучшее решение.

Автомобиль на российской дороге arzy

Есть правило: никаких покупок пассивов в кризис! В кризис надо покупать активы. То, что будет расти в цене и/или приносить вам прибыль. Автомобиль также может приносить прибыль от сдачи или от коммерческого использования. Но тут важно получить хорошую цену. Ценообразование новых и бывших в употреблении авто будет разным. Новые машины будут сильно привязаны к курсу рубля, с одной стороны, с другой стороны, очень важными будут меры поддержки со стороны государства.

Конвейер АвтоВАЗа. Тольятти © ИА Красная Весна

Даже если господдержка будет, авторынок все равно ждёт глубокий кризис, так как сбережений у большинства населения нет. Те, у кого есть сбережения, в среднем это около 100 тыс. руб. Очевидно, что население беднеет и в такой ситуации люди не пойдут на последнее или на кредиты покупать даже по хорошим ценам новые авто. Падение рынка, отрасли будет в любом случае. Если правительство не поддержит автопром, мы потерям большую часть дилеров или они в разы уменьшатся и откатятся на годы назад.

Нынешние цены на новые авто, я не назвал бы привлекательными. Надо дождаться скидок со стороны дилеров, если покупать дорогие авто и мер стимулирования со стороны государства, если рассматривается эконом или средний класс авто. Учитывая, как сильно доллар упал за месяц, у нас есть хороший запас времени, пока не начнут дорожать цены. Поддержанный рынок автомобилей ждёт более тяжелое время, так как его точно не будет поддерживать государство. Тут мы увидим реальное отражение ситуации в экономике с большим количеством «если». Самое главное из которых: если правительство не сможет быстро оживить экономику, то мы увидим большое количество банкротств малого и среднего бизнеса, а за ним и большой рост безработицы.

Автомобили Cezary Piwowarski

Соответственно, первое, от чего начнут избавляться люди, будут машины. И при сильном спаде покупательской способности, те же самые машины будут одним из последних, на что люди будут тратить деньги, так как давно известны поведенческие модели трат населения. Цены в июне на новые авто ожидаются привлекательными, так как рубль сильно укрепился и дилеры, скорее всего, сделают хорошие акционные предложения. На рынке поддержанных авто ожидается планомерное падение цен, которое точно продлится несколько месяцев.