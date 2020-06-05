Найроби, , 14:23 — REGNUM В главной лаборатории Кении сообщили о невозможности проведения тестирования на коронавирус 6000 образцов, поскольку в страну до сих пор не прибыли заказанные наборы для тестирования. Об этом сообщает местный телеканал NTV.

Сотрудник Научно-исследовательского медицинского института Кении Мативо Мвау, ответственный за проведение тестов, заявил в интервью телеканалу, что устранить отставание будет возможно только после прибытия партии наборов для проведения тестов.

Большая часть образцов, которая в настоящее время не может быть протестирована, была взята из очагов распространения коронавируса в столице страны, Найроби, прибрежном городе Момбаса и пограничных городах, где дальнобойщики проходят обязательную проверку перед отъездом из страны.

Профессор Мвау рассказал телеканалу NTV, что образцы будут храниться при низких температурах до прибытия тестовых наборов.

Административный секретарь по вопросам здравоохранения Кении Рашид Аман заявил, что правительство пытается ликвидировать отставание, чтобы обеспечить скорейшее обнародование актуальной информации по числу зараженных коронавирусом.