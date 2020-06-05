Вашингтон, , 14:00 — REGNUM Энтузиаст с ником AmbientDruth пытается воссоздать хоррор-игру P.T. в Half-Life: Alyx. Об этом 5 июня сообщает «Игромания».

Для реализации задуманного геймер использовал инструментарий «Мастерской Steam», который недавно был добавлен в Alyx. Уже сейчас в его модификации доступны некоторые элементы P.T.: бесконечный коридор, звуки призрака Лизы, радио и шум дождя.

Напомним, P.T. — это демоверсия отменённой игры Silent Hills, созданием которой занимались Гильермо дель Торро и Хидео Кодзима. Она получила множество положительных отзывов как от рядовых геймеров, так и от профессиональных критиков.

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