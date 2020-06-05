Владикавказ, , 13:59 — REGNUM В Северную Осетию поступила очередная партия гуманитарного груза, направленная правительством Москвы. В большегрузе прибыли мединвентарь, средства индивидуальной защиты и тест-системы, сообщили 5 июня в пресс-службе министерства здравоохранения РСО-Алании.

По данным ведомства, это первая часть большой партии, которая будет доставлена в республику в ближайшее время — ожидается прибытие еще шести фур. Ранее РСО-Алания уже дважды получала помощь от Москвы.

В нынешней поставке инвентарь для оснащения дополнительных коечных мест в инфекционных госпиталях, в том числе 200 медицинских кроватей, противочумные костюмы, маски, халаты, экспресс тест-системы. ⠀

В минздраве республики выразили большую благодарность за помощь мэру Москвы Сергею Собянину и руководителю департамента здравоохранения города Алексею Хрипуну.

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По данным федерального оперативного штаба на 5 июня, в Северной Осетии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составило 3197 (+46 за сутки). Выздоровело за все время 2702 пациента. Число летальных исходов составляет 57.