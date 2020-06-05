Москва, , 13:56 — REGNUM История с обвинением Билла Гейтса с чипированием человечества напоминает старый советский анекдот «и не в лотерею, а в преферанс, и не машину, а 100 рублей, и не выиграл, а проиграл», заявил корреспонденту ИА REGNUM коммерческий директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Петр Бубнов.

«Видимо, изданию Business Insider требовалась хоть какая-то сенсация, чтобы привлечь нимание публики, иначе объяснить появление такой публикации нечем. Зачем вообще было задавать Гейтсу такой вопрос?

Если бы он действительно планировал чипировать человечество, разве он бы в этом сознался? Или после этого отрицания мнение людей, которые вообще верят в эту теорию заговора, хоть как-то изменится.

Да и Гейтс, если быть точным, на этот вопрос не ответил, всего лишь отметив, что никогда не занимался микрочипами и что распространение слухов о чипировании через вакцину от коронавируса будет мешать вакцинации населения, особенно в слаборазвитых странах (впрочем, судя по статистике мнений американцев, не только в слаборазвитых).

С тем, что он сказал, трудно спорить, но, фактически, он этими словами не опроверг данную теорию. То есть, любой может сказать, что Гейтс ушел от ответа.

С чем это связано, неясно, возможно, его и спрашивали о другом, а потом подали информацию как жареный факт», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщения об участии американского предпринимателя Билла Гейтса в мировом заговоре с целью массового чипирования населения Земли назвал глупостью сам бизнесмен.

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