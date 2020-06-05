Москва, , 13:59 — REGNUM В Москве свыше 100 священнослужителей и монахов могли переболеть COVID-19. Об этом 5 июня сообщил иеромонах РПЦ Дмитрий Першин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Так, отвечая на вопрос модератора о том, сколько священнослужителей РПЦ могли заразиться коронавирусом в столице, Першин отметил, что их количество варьируется от нескольких десятков до сотни человек.

«По моим личным оценкам, несколько десятков, может, больше 100 человек, причём в том числе монахов, не имеющих сана, и тех, кто помогает при храме», — сказал иеромонах.

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