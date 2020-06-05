Токио, , 13:54 — REGNUM Демоверсия игры Catherine: Full Body выйдет на гибридной консоли Nintendo Switch уже 11 июня 2020 года. Об этом 4 июня сообщил портал Gematsu.

В демоверсии геймеры смогут пройти два первых дня из сюжетной линии игры. Напомним, полноценный релиз Catherine: Full Body на Nintendo Switch состоится 7 июля 2020 года.

Catherine: Full Body — это приключенческая игра с элементами головоломки от японской компании Atlus. Её оригинальная версия вышла на PS3 и Xbox 360 в 2011 году.

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