Белгород, , 13:58 — REGNUM Три летальных исхода у пациентов с коронавирусом были зарегистрированы в Белгородской области за минувшие сутки. Все скончавшиеся — женщины старше 65 лет, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.

Две пациентки были жительницами Старооскольского и Яковлевского городских кругов, третья — из Ракитянского района. Одна женщина лечилась в больнице Старого Оскола, две других находились под наблюдением врачей в горбольнице №2 Белгорода.

По состоянию на 5 июня в стационарах региона находятся 516 пациентов, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ.