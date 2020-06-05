Новосибирск, , 13:54 — REGNUM Красноярских туристов, вернувшихся из Камбоджи, Малайзии, Нью-Йорка и Бишкека, заберут из Новосибирска. Как сообщили ИА REGNUM в оперштабе Красноярского края, сейчас туристы находятся в обсерваторах.

5 и 6 июня за ними отправят автобусы. Уточняется, что туристы из Камбоджи и Малайзии на момент транспортировки будут уже выписаны. Им не придётся проходить дополнительную самоизоляцию по приезду в Красноярск. А красноярцы, вернувшиеся из Нью-Йорка и Бишкека, продолжат изоляцию на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 5 июня коронавирус выявлен у 4968 человек.

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