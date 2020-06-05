Токио, , 13:50 — REGNUM В сети появились слухи о скором выходе ремастер-версии Bloodborne для PC и PS5. Об этом 5 июня сообщает «Игромания».

https://twitter.com/CaseyExplosion/status/1268633629485400064

Информацией о возможном ремастере поделились некоторые стримеры и игровые блогеры, однако официального подтверждения от разработчиков пока нет. Вероятно, анонс состоится на предстоящей презентации проектов для PlayStation 5.

Напомним, Bloodborne — это ролевой экшен от японской студии From Software. На данный момент игра является эксклюзивом консоли PS4.

Читайте ранее в этом сюжете: Следующее обновление для игры SnowRunner выйдет 9 июня

Читайте развитие сюжета: Atlus назвала дату выхода демоверсии игры Catherine: Full Body для Switch